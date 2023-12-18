В мусорном контейнере в Омске нашли тело новорожденного ребенка

В Омске в мусорном контейнере нашли тело новорожденного ребенка. Об этом 18 декабря сообщается в Telegram-канале регионального Следственного комитета.

«Проводится проверка по факту обнаружения в мусорном контейнере на улице Малиновского в городе Омске пакета с телом новорожденного ребенка без видимых телесных повреждений», — говорится в сообщении.

Следователи выясняют, родился ли младенец мертвым или погиб позже. Назначена экспертиза, во время которой планируют выяснить причину смерти малыша.

Следователи и полиция выясняют личность матери ребенка.

Ранее, 20 октября, в подмосковной Балашихе местный житель также в мусорном контейнере нашел тело новорожденного ребенка, завернутое в плед. Признаков жизни младенец не подавал. По ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза.