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Каталог сувениров разработали в Крыму

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Фото: соцсети
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В Крыму создали каталог сувениров «Подари Крым: ваши южные воспоминания». Там представлена продукция местных мастеров. Можно получить информацию о крымском мороженом, сырах, восточных сладостях, чае, меде, натуральной косметике, свечах, изделиях из смолы и дерева, ватных игрушках и одежде.

Разрабатывал каталог республиканский Центр «Мой бизнес». Цель — популяризация продукции местных умельцев, участников Центра кластерного развития, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на руководителя Центра «Мой бизнес» Владислава Ганджару.

Сборник создали в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в селе Победное Джанкойского района в конце октября запустили автомобильное движение по мосту после ремонта. Мост находится на автодороге общего пользования регионального значения «Таврида» Джанкой – Красноперекопск. Все второстепенные работы должны быть завершены до конца 2023 года. Ремонт провели в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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