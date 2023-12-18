Врезавшийся в авто из кортежа Байдена водитель оказался пьян

Правоохранительные органы Уилмингтона, штат Дэлавер, 18 декабря установили, что в кортеж президента США Джо Байдена врезался автомобиль, которым управлял пьяный мужчина. Об этом сообщает NBC10 Philadelphia со ссылкой на полицию.

Отмечается, что за рулем авто был 46-летний местный житель, которому предъявили обвинение «в управлении автомобилем под воздействием алкоголя и невнимательном вождении».

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило о случившемся. Инцидент произошел, когда Байден и первая леди Джилл Байден покинули мероприятие с сотрудниками предвыборного штаба вечером в воскресенье, 18 декабря.

По информации издания, после аварии виновник происшествия затормозил, к нему приблизились сотрудники служб безопасности. Ни американский президент, ни его супруга не пострадали. Они сели в бронированный внедорожник и покинули место происшествия.