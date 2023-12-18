Bloomberg сообщило о новом минимуме рейтинга одобрения Байдена

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена достиг нового рекордно низкого уровня из-за опасений высоких цен в стране и вопросов безопасности на границе с Мексикой. Об этом 18 декабря сообщило издание Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Университета Монмута.

Так, всего 34% респондентов высказали свое одобрение действиям американского лидера. Для сравнения, когда Байден вступал в должность, эта цифра была на уровне 54%. Кроме того, более двух третей жителей США не одобряют подход президента к вопросам инфляции и иммиграции.

Лишь трое из 10 американцев заявили, что Байден уделяет внимание наиболее важным для них вопросам. Кроме того, согласно опросу, только 12% респондентов отметили улучшение своего финансового положения, 44% ответили, что изо всех сил пытаются удержаться на том уровне, на котором они находятся.

Телефонный опрос проводился с 30 ноября по 4 декабря, в нем приняли участие 803 человека.

Ранее в этот день газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Байден расстроен падением его рейтингов среди американских избирателей. По словам собеседников издания, в последние недели президентская чета расстроена еще и тем, что в данных рейтингах отсутствует прогресс.

Ранее, 19 ноября, телеканал NBC News провел опрос и сообщил о падении рейтинга Байдена до 40%, что стало рекордом на тот момент. Телеканал отметил, что предварительной причиной такого показателя могло стать то, что большинство населения Соединенных Штатов не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.