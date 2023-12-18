Турция готова оживить стамбульский процесс по урегулированию на Украине, который был прерван. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках официального визита в Будапешт, фрагмент представило агентство IHA.

Он объяснил, что насилие не является решением проблемы на Украине и в Палестине. Кроме того, по словам Эрдогана, акцент должен быть сделан на дипломатической работе на Украине.

«Мы обращаем внимание на необходимость уделить внимание усилиям по дипломатическому решению конфликта на Украине. Мы готовы вновь активизировать завершенный наполовину стамбульский процесс в случае наличия просьбы от сторон», — сказал турецкий лидер. Его слова цитирует «РИА Новости».

Ранее, 8 декабря, президент Турции указал, что конфликт на Украине перешел на второй план в повестке, но показал острую необходимость заключения мира. Эрдоган добавил, что мир переживает крайне сложные времена в глобальном масштабе.

До этого, 24 ноября, депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, в то время как Киев публично выступил против диалога с Москвой и Зеленский подписал указ, запрещающий вести такие переговоры.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.