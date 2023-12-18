Комплекс обхода Твери на трассе М-11 готов на 95%

Готовность первого пускового комплекса обхода Твери на трассе М-11 «Нева» составляет 95%. Движение на данном участке дороги должны запустить в конце 2023 года, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Строители уже приступили к установке барьерных ограждений, дорожных знаков, монтажу опоры освещения и элементов автоматизированной системы управления дорожным движением.

На объекте работают 1,9 тыс. человек и более 1 тыс. единиц техники. Всё это позволит завершить работы уже к концу этого года, пишут «Тверские ведомости».

Запуск первого пускового комплекса обхода позволит водителям из Санкт-Петербурга проехать в Бежецк и Ярославль без заезда в Тверь. В 2024 году закончится второй этап и откроется уже движение по всему обходу, что обеспечит бесшовное автомобильное сообщение между двумя крупнейшими городами России.

Ранее в декабре сообщалось, что Тверская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на внедрение интеллектуальных транспортных систем. С помощью инноваций будут автоматизированы процессы управления движением, повысится безопасность на дорогах.