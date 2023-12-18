Мужчина погиб в результате крупного пожара в Санкт-Петербурге

В результате пожара на Школьной улице в Санкт-Петербурге погиб 59-летний мужчина. Об этом 18 декабря сообщил источник телеканала 78.ru.

Как уточняется, в квартире прогремел взрыв, после которого начался сильный пожар. По данным телеканала, на первом этаже дома проживал 59-летний мужчина, злоупотреблявший алкоголем. Источник из аварийных служб заявил, что признаков взрыва внутри здания не обнаружено, окна и двери оказались на месте.

Кроме того, с места происшествия была госпитализирована 18-летняя девушка с отравлением угарным газом.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в этот день «Известия» поделились кадрами с места пожара на Малом Резвом острове в Кировском районе Санкт-Петербурга. Огонь вспыхнул в ночь на 18 декабря, погиб человек.