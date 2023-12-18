В Жиздре потратили на благоустройство пруда 2 млн рублей

Территорию больничного пруда в Жиздре благоустроили за 2,182 млн рублей, субсидии из бюджета Калужской области составили 1,3 млн рублей. Также значительный вклад в софинансирование проекта внесли местные жители и бизнесмены, сообщила в соцсетях министр финансов региона Валентина Авдеева.

В рамках проекта пруд был очищен от ила и камыша, произведены валка деревьев и корчевка пней, выполнена вертикальная планировка берегов, установлен гидротехнический затвор, скамейки и урны.

«Реализация мероприятий по благоустройству пруда позволила преобразить облик городского поселения, а также сохранить биоразнообразие водной экосистемы», — сказала министр, ее слова приводит газета «Весть».

Как подчеркнула Авдеева, благоустройство водоемов и прибрежных территорий играет важную роль в создании комфортной и благоприятной среды для жителей муниципальных образований.