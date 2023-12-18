Станцию метро «Голосеевская» начало затапливать в Киеве

В Киеве затапливает станцию метро «Голосеевская», закрытую на ремонт из-за угрозы подтопления. Об этом украинское агентство УНИАН сообщает в понедельник, 18 декабря.

«В Киеве затапливает станцию метро «Голосеевская», — говорится в сообщении.

«Голосеевская» является одной из шести станций синей ветки подземки, закрытых в начале декабря на ремонт из-за угрозы подтопления, пишет Life.Ru.

Накануне сообщалось, что в Киеве под зданиями в районе тоннеля метро начал проседать грунт. Земля просела в том числе в районе бывшего Демеевского рынка, уточняет RT.

Ранее, 8 декабря, в Киеве закрыли шесть южных станций метро на синей ветке из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода, передает НСН.

В тот день же день Киевский городской совет сообщил, что движение поездов между шестью станциями метро закроют в столице Украины на полгода из-за проседания грунта в тоннелях. Подчеркивалось, что перегонные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008–2010 годах подземным способом. Они находятся в сложных горно-геологических условиях.