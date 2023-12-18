Реклама
Прямой эфир
Экономика
Россия не будет прекращать поставки импорта рыбы с Фарерских островов
Экономика
ФАС ожидает снижения цен производителей на яйца в течение месяца–полутора
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Китае
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции оживить стамбульский процесс по Украине
Экономика
Путин на полгода продлил запрет на продажу нефти РФ по потолку цен
Мир
Финляндия предоставила США доступ к 15 военным базам на своей территории
Экономика
Суд разрешил «Балтике» использовать бренды пива Carlsberg
Общество
Путин в шутку призвал не превращать «ржавые ведра» в машины за счет покраски
Мир
В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку
Общество
СК России подтвердил уголовное дело в отношении Акунина
Армия
Появились кадры уничтожения фугасной авиабомбой украинского танка
Общество
Путин упростил прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии
Мир
Орбан подарил Эрдогану коня и в ответ получил электрокар
Мир
Россия и Китай подтвердили планы углублять взаимовыгодное сотрудничество
Мир
Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций

Станцию метро «Голосеевская» начало затапливать в Киеве

0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве затапливает станцию метро «Голосеевская», закрытую на ремонт из-за угрозы подтопления. Об этом украинское агентство УНИАН сообщает в понедельник, 18 декабря.

«В Киеве затапливает станцию метро «Голосеевская», — говорится в сообщении.

«Голосеевская» является одной из шести станций синей ветки подземки, закрытых в начале декабря на ремонт из-за угрозы подтопления, пишет Life.Ru.

Накануне сообщалось, что в Киеве под зданиями в районе тоннеля метро начал проседать грунт. Земля просела в том числе в районе бывшего Демеевского рынка, уточняет RT.

Подземный код: как Москва получила лучший в мире метрополитен
Строительство подземки было делом государственной важности

Ранее, 8 декабря, в Киеве закрыли шесть южных станций метро на синей ветке из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода, передает НСН.

В тот день же день Киевский городской совет сообщил, что движение поездов между шестью станциями метро закроют в столице Украины на полгода из-за проседания грунта в тоннелях. Подчеркивалось, что перегонные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008–2010 годах подземным способом. Они находятся в сложных горно-геологических условиях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023