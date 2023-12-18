Путин в шутку призвал не превращать «ржавые ведра» в машины за счет покраски

Президент России Владимир Путин 18 декабря провел шуточный диалог с финалистом конкурса «Профессионалы» Сергеем Парусимовым о покраске машин.

Молодой человек рассказал, что способен привести любой автомобиль в идеальное состояние благодаря качественной покраске.

«Ржавое ведро не надо превращать в машину. Его можно красиво покрасить, но в машину не надо превращать», — сказал в ответ Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

Парусимов также попросил покрасить какую-нибудь машину из кортежа Путина, на что он ответил, что эти автомобили являются государственной собственностью. Позднее глава государства сказал, что подумает, как можно привлечь молодого человека к ответственной работе.

Ранее, 14 декабря, Путин пошутил насчет неучастия иностранных журналистов в его мероприятиях. По его словам, ответственность за это лежит на официальном представителе Кремля Дмитрии Пескове.