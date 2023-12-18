Путин в шутку призвал не превращать «ржавые ведра» в машины, только «красиво красить»

Путин в шутку призвал не превращать «ржавые ведра» в машины, только «красиво красить»

2023-12-18T19:09:21+03:00

2023-12-18T19:09:21+03:00

2023-12-18T19:09:21+03:00

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