Норвегия разрешила пролет самолета РФ из-за экстренной ситуации

Руководство Норвегии разрешило самолету российской авиакомпании Nordwind Airlines вернуться в Москву через воздушное пространство королевства из-за нештатной ситуации на борту. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает телеканал NRK со ссылкой на руководителя по связям с общественностью норвежской госкомпании Avinor Катрин Фрамхолт.

«Экстренная медицинская ситуация на борту позволяет ему получить разрешение на использование норвежского воздушного пространства», — приводятся в сообщении слова Фрамхолт.

По ее словам, борт уже возвращается в Москву.

Телеканал уточнил, что речь идет о самолете Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines, следующем из российской столицы в курортный город Варадеро на Кубе.

Ранее «Известия» сообщали о том, что самолет авиакомпании Nordwind развернулся над Норвегией из-за кровотечения у пассажира.

Норвегия запретила авиаперелеты над своей территорией для российских самолетов 28 февраля 2022 года. Перед этим, 27 февраля, свое воздушное пространство для РФ закрыли страны Евросоюза. Тогда в ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

Это произошло после объявления 24 февраля 2022 года начала проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение об этом было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.