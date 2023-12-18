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Появились кадры уничтожения фугасной авиабомбой украинского танка

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Фото: Писарь из штаба
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Вооруженные силы (ВС) уничтожили в зоне спецоперации украинский танк. Видеокадры в понедельник, 18 декабря, опубликовали в Telegram-канале «Писарь из штаба».

На записи показано, как осколки от машины разлетаются на большое расстояние.

Отмечается, что взрыв, вызванный фугасной авиабомбой (ФАБ), привел к детонации боеприпасов и топливных банков танка, добавляет «Газета.Ru». В результате бронированная техника разлетелась на куски.

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Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин рассказ, что ВС РФ уничтожили 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала украинского контрнаступления.

До этого, 13 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских танкистов в зоне спецоперации. По позициям украинской армии российские танкисты работают с закрытых позиций. В распоряжении бойцов ВС РФ точные координаты противника, в то время как украинские военнослужащие в упор не могут их разглядеть.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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