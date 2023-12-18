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Аналитики назвали районы Москвы с минимальной стоимостью квартир с отделкой

НДВ: Люблино — район Москвы с минимальной ценой квартиры с отделкой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На текущий момент в границах старой Москвы на первичном рынке жилья комфорт-класса в реализации находится 499,5 тыс. кв. м и 11,5 тыс. квартир с отделкой, рассказали в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» в понедельник, 18 декабря. В компании также назвали столичные районы, где стоимость квартир с отделкой минимальная.

По данным аналитиков, наибольшая доля предложений квартир с отделкой сосредоточена в районах Люблино (16,8%) и Очаково-Матвеевское (8%), пишет Lenta.Ru.

Средневзвешенная стоимость метра квартир с отделкой за год увеличилась на 38,9% и составила 347,3 тыс. рублей. Прирост цены наблюдался во всех районах старой Москвы.

Больше всего стоимость квартиры с отделкой выросла в районах Крюково, Царицыно, Митино, в Бабушкинском районе, в Алтуфьевском районе, а также в Западном Дегунино.

Средняя цена квартиры с отделкой комфорт-класса за год выросла с 10,8 млн рублей до 15 млн рублей. Южное Бутово, где бюджет для покупки составляет от 5,8 млн рублей, возглавило рейтинг районов с минимальной стоимостью недвижимости. В тройку лидеров также попали Люблино и Митино. В ноябре текущего года здесь можно было приобрести квартиру с отделкой по цене от 6,4 млн и 6,7 млн рублей.

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Накануне аналитики «Метриум» рассказали «Известиям», что в столице в 2023 году предложение новостроек перестало расти, рост цен ускорился в три раза, покупатели стали чаще брать ипотеку, а главным локальным рынком с недвижимостью стала Новая Москва.

Рост стоимости квадратного метра в новостройках Москвы составил 23,5% за год, уточняет телеканал «360».

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