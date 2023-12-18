ПСБ получил премию за продукты «Для сильных людей»

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ПСБ стал победителем ежегодной премии Retail Finance Awards 2023 в номинации «Креатив года» за линейку розничных продуктов под брендом «Для сильных людей».

Как рассказали в пресс-службе банка, жюри высоко оценило креативную концепцию бренда, который объединяет зарплатную карту «Сильные люди» с широким набором привилегий и бонусных опций, а также комплексный страховой продукт с акцентом на медицинской, юридической и консультационной помощи.

Также ПСБ завоевал третье место в номинации «Премиальный продукт» за лучшие банковские сервисы и нефинансовые привилегии для премиальных клиентов-владельцев пакета Orange Premium Club.

Специальной наградой «Цвет индиго» была отмечена детская дебетовая карта ПСБ, которая помогает развивать навыки финансового планирования.

Кроме того, за развитие прорывных и нестандартных продуктов финансового ритейла, которые способны изменить практику рынка, ПСБ получил спецноминацию Big expectations.

Старший вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев отметил, что при выборе банка клиенты ориентируются на выгодные ценовые условия, обращают внимание на надежность финансовой организации и удобство клиентских сервисов. «Мы последовательно развиваем клиентоцентричную сервисную модель, непрерывно совершенствуем нашу продуктовую линейку и оптимизируем клиентский путь в цифровых каналах и офлайне, создавая людям комфортную среду для общения с банком», — подчеркнул Муллагалиев.

Премия Retail Finance Awards — награда в сфере розничных финансов в России. В этом году отбор участников проходил в два этапа: на первом было организовано голосование среди представителей профессионального сообщества, а на втором — прошла презентация проектов в рамках форума Retail Finance Forum. В финал премии вышло около 100 проектов — победителей выбирала редакция журнала The Retail Finance.