В Брянске завершается роспись Свято-Троицкого собора
Художники вышли на завершающую стадию росписи Брянского Свято-Троицкого кафедрального собора. Масштабная и трудоемкая работа началась в 2015 году, сообщает ГТРК «Брянск» в понедельник, 18 декабря.
Уже полностью готовы восточная и западная стены, алтарная часть, купол. Сейчас живописцы приступили к росписи колонн.
Работу мастеров останавливают только на время богослужений. Как отмечает NASHBRYANSK.RU, по планам собор будет готов уже в январе 2024 года.
Ранее в ноябре сообщалось, что новые фонари установили на улице Бондаренко, что в Советском районе Брянска. Осталось привести в порядок дорогу, которую не ремонтировали несколько десятилетий.