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ЕС смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Евросоюз (ЕС) смягчил ограничения на ввоз в страны союза автомобилей европейских граждан и машин с дипломатическими номерами, а также предметов личного пользования для путешественников из России. Об этом стало известно 18 декабря из документа, опубликованного на сайте Совета Евросоюза.

«Чтобы облегчить въезд в ЕС гражданам государств Евросоюза, проживающим на территории РФ, государства-члены ЕС смогут разрешить ввоз автомобилей, при условии, что они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях», — говорится в заявлении.

Как уточняется, в числе разрешенных для путешественников из России — предметы личной гигиены и одежда, которую они либо носят, либо везут в багаже.

Загнали себя в угол: потери Евросоюза из-за антироссийских санкций достигли $1,5 трлн
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О том, что Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций, стало известно ранее в этот же день, 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию технологи и двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

13 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

7 декабря президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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