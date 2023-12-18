В АКОРТ указали на рост спроса среди россиян на искусственные ели

В России наблюдается рост спроса среди россиян на искусственные ели. Об этом 18 декабря «Известиям» сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Отмечается рост спроса на искусственные ели. В первую очередь тренд обусловлен ценовой доступностью, удобством и длительностью использования этих украшений. В ассортименте ритейлеров значителен выбор предложений на ели высотой до метра по цене в пределах 1 тыс. рублей. В отдельных сетях по акции искусственную елку до 50 см можно приобрести в диапазоне от 100 с небольшим до 300 рублей. Новогодние ели — сезонный товар с коротким сроком реализации, поэтому сети заинтересованы в стимулировании продаж за счет поддержания доступных цен и скидок, которые составляют от 30 до 60%», — сказал он.

Ранее в этот день эксперты банка «Русский стандарт» сообщили ТАСС, что средняя стоимость искусственной елки в этом предновогоднем сезоне выросла на 11,5%, до 4,45 тыс. рублей.

11 декабря эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев рассказал «Известиям», что при выборе искусственной елки на Новый год нужно обратить внимание на упаковку, конструкцию и иголки. По словам собеседника издания, важно, чтобы ель была упакована в коробку из плотного картона, на которой обязательно должен быть сертификат, подтверждающий безопасность материала искусственной хвои.