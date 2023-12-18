Студенты ВСКС поздравили пациентов детской больницы в преддверии Нового года

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой создали праздничное настроение пациентам детской больницы в Москве, спустившись 18 декабря с помощью альпинистского снаряжения с крыш и заглянув в окно к детям в костюмах сказочных персонажей.

«Когда ты видишь в окнах эти радостные улыбки, мам, которые со слезами на глазах, потому что для них видеть, что ребенок улыбается, — только что ему делали укол и он лежал под капельницей, и вот он улыбается, он радуется, а значит, что процесс восстановления, выздоровления идет полным ходом», — поделилась детский омбудсмен.

Маленьким пациентам также подарили новогодние подарки и устроили в больнице праздничное мероприятие с выступлениями.

«Подготовить творческую программу, выступить перед детками — это важно, потому что создание позитивного психологического настроя помогает быстрее выздоравливать таким ребятам, а для наших волонтеров — это действительно возможность проявить самое лучшее, что в них есть», — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Ранее, 13 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в акции «Елка желаний». Он пообещал исполнить мечты троих детей из Перми, Астрахани и Костромской области и поздравить их с Новым годом.