Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Путин заявил о важности представления России в видеоиграх с привлекательной стороны
Мир
В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку
Общество
СК России подтвердил уголовное дело в отношении Акунина
Общество
Число пострадавших детей в результате ДТП с автобусом под Уфой возросло до 10
Наука и техника
Путин заявил о недостаточной развитости производства роботов в РФ
Политика
Лавров заявил о желании Запада «добить Россию»
Мир
Россия и Китай подтвердили планы углублять взаимовыгодное сотрудничество
Мир
Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций
Армия
ВСУ на донецком направлении потеряли до 190 военных за сутки
Армия
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Общество
Путин заявил о планах развития атомного ледокольного флота России
Общество
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ в два раза
Мир
FT сообщило о предложении Киеву заморозить конфликт и выдать это за победу
Мир
Лавров указал на предвзятость МВФ и Всемирного банка в пользу Украины
Экономика
Чернышенко заявил о планах увеличения товарооборота РФ с Китаем до $300 млрд

Студенты ВСКС поздравили пациентов детской больницы в преддверии Нового года

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой создали праздничное настроение пациентам детской больницы в Москве, спустившись 18 декабря с помощью альпинистского снаряжения с крыш и заглянув в окно к детям в костюмах сказочных персонажей.

«Когда ты видишь в окнах эти радостные улыбки, мам, которые со слезами на глазах, потому что для них видеть, что ребенок улыбается, — только что ему делали укол и он лежал под капельницей, и вот он улыбается, он радуется, а значит, что процесс восстановления, выздоровления идет полным ходом», — поделилась детский омбудсмен.

Маленьким пациентам также подарили новогодние подарки и устроили в больнице праздничное мероприятие с выступлениями.

«Подготовить творческую программу, выступить перед детками — это важно, потому что создание позитивного психологического настроя помогает быстрее выздоравливать таким ребятам, а для наших волонтеров — это действительно возможность проявить самое лучшее, что в них есть», — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Новогодние праздники – 2024: когда выходные, как отметить лучше всех
В 2024 году новогоднее торжество продлится десять дней

Ранее, 13 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в акции «Елка желаний». Он пообещал исполнить мечты троих детей из Перми, Астрахани и Костромской области и поздравить их с Новым годом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023