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Под своим уставом

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин — о том, почему ИИХФ отклонила апелляции Ивана Федотова и ЦСКА
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Не прошло и полугода с того момента, как карающий всех и вся дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) сподобился рассмотреть апелляции Ивана Федотова и ЦСКА на наложенные санкции в виде четырехмесячной дисквалификации игрока и годового запрета совершать клубу трансферы. Ответ чиновников получился более чем предсказуемым.

«Независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции, поданные Иваном Федотовым и профессиональным хоккейным клубом ЦСКА на решение ИИХФ ввести санкции в отношении господина Федотова за нарушение его стандартного контракта НХЛ с «Филадельфией Флайерз» и ЦСКА за то, что побудил господина Федотова нарушить условия стандартного контракта НХЛ, когда он подписал контракт с ЦСКА на сезоны-2023/24 и -2024/25», — говорится в пресс-релизе международной федерации.

При этом глава ИИХФ Люк Тардиф уже поприветствовал это решение и прокомментировал его в разговоре со «Спорт-Экспрессом», пригрозив Федотову и ЦСКА новыми санкциями. «Всё просто. ФХР, ЦСКА и Федотов не соблюдали юридическое понятие контракта, правила ИИХФ и международный трансферный регламент ИИХФ. Будущее зависит от того, будут ли ЦСКА, Федотов и ФХР наконец соблюдать правила ИИХФ или захотят обратиться в CAS. Новые санкции к игроку в случае неисполнения решений комиссии? Конечно, они будут», — заявил 39-летний функционер.

По факту ничего нового француз не сказал. Где-то раз в месяц он стабильно трясет указательным пальцем и обещает ФХР, клубу и хоккеисту мифические последствия вселенского масштаба. Только пока Тардиф разглагольствует, первоначальная четырехмесячная дисквалификация Федотова, никак не мешающая ему играть в регулярном чемпионате КХЛ, приближается к своему окончанию 1 января 2024 года. И вряд ли очередной болтовней ИИХФ заставит стороны придерживаться собственных санкций.

Все-таки в КХЛ ради этого даже пришлось изменить дисциплинарный регламент. Теперь одно из его положений звучит так: «В случае если спортивная дисквалификация наложена на хоккеиста решением международной федерации и препятствует его заявке для участия в чемпионате или в отдельно взятом матче, хоккеист и/или клуб при этом находятся в процессе обжалования такого решения в установленном порядке, а клуб в связи с указанным обжалованием не отстраняет хоккеиста от участия в спортивных соревнованиях по основаниям, предусмотренным подп. 1.5 п. 1 ст. 58 правового регламента КХЛ, то по заявлению клуба президент КХЛ вправе допустить игрока на период обжалования решения ИИХФ. При этом клуб берет все потенциальные убытки на себя».

Переведем с бюрократического на русский. По сути, лига обезопасила участников чемпионата от санкций со стороны ИИХФ — в том, что касается результатов матчей с участием дисквалифицированных. Если штраф примерно в полмиллиона рублей со стороны международной федерации сохранится, то для ЦСКА к Новому году наберется сумма миллионов в 20. Не стоит сомневаться, что ПХК, располагающий платежной ведомостью почти в 900 млн рублей, может позволить себе такие траты.

Фактически КХЛ попыталась задокументировать превосходство над ИИХФ в своем чемпионате: рычагов воздействия на участие Федотова в матчах в составе ЦСКА у международной федерации практически нет.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Автор — заместитель руководителя отдела хоккея «Спорт-Экспресса», лучший журналист КХЛ сезона-2018/19

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