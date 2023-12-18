Путин отметил большой потенциал у женщин в современных профессиях

У женщин есть большой потенциал в современных профессиях, в том числе в считающихся мужскими. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

Две участницы встречи с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства Диана Синянская и Ксения Хренова заявили президенту о своем желании работать в сфере информационной безопасности. Однако Синянская пожаловалась, что в Академии ФСБ России девушек набирают только на направление «иностранные языки», а на кафедру информационных технологий нет.

После этого участница встречи спросила у президента, возможно ли исправить эту ситуацию.

«Мы их поправим. Они должны понимать, что девушки — это такой огромный резерв России. Там, где они еще не работают, они должны раскрыть свои таланты в полную силу. Я как бы в шутку [сказал], с иронией, но на самом деле оно так и есть, особенно это касается современных профессий», — отметил Путин.

Он указал на то, что в России до сих пор женщины работают, например, на железной дороге. По мнению Путина, в случае с работой в ФСБ, которая является интеллектуальной сферой, для девушек не должно быть препятствий. Он напомнил, что девушки уже учатся в летных училищах и летают на боевых машинах. По словам Путина, министр обороны РФ Сергей Шойгу уже докладывал, что женщины блестяще справляются с этой, как всегда казалось, мужской, профессией.

Конечно, есть какие-то ограничения, связанные со здоровьем, семьей, отметил президент. Например, если у мужчины работа связана с длительными командировками, то дети остаются с женщинами. Президент подчеркнул, что в этой сфере, как и в других, всё можно регулировать.

«Если человека тянет к какому-то виду деятельности, ограничений быть не должно. Здесь я полностью на вашей стороне. Если у вас и вашей подруги есть желание в данном случае поступать в академию ФСБ, то у вас большие связи: мы поможем», — подытожил президент.

Ранее, 14 октября, командующий ВТА, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов сообщил, что летчицы начали службу в военно-транспортной авиации (ВТА) после обучения в Краснодарском высшем военном авиационном училище им. А.К. Серова.

В 2017 году министр обороны России Сергей Шойгу принял решение о приеме девушек на летные военные специальности. Они стали обучаться дальней, истребительной, военно-транспортной и штурмовой авиации.