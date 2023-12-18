Орбан подарил Эрдогану коня и в ответ получил электрокар

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану коня по кличке Аристократ. Эрдоган в ответ подарил Орбану электрокар. Об этом 18 декабря рассказал венгерский премьер в своих социальных сетях.

«Подарок от одной конной нации другой конной нации: Аристократ, жеребец породы нониус конного завода Мезёхедьеш», — говорится в сообщении премьера о подарке Эрдогану. Также Орбан разместил фотографию президента Турции с конем.

Позже премьер Венгрии выложил еще одно фото, но уже с новым автомобилем.

«Это была хорошая сделка. 435 лошадиных сил за одну. Добро пожаловать в Венгрию, президент Эрдоган!» — поделился Орбан.

Президент Турции в понедельник посетил Будапешт с официальным визитом. В рамках поездки Эрдоган также встретится с президентом Венгрии Каталин Новак и другими официальными представителями страны. Также будет проведено заседание венгерско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. В ходе визита ожидается подписание 16 документов в различных областях между двумя странами, сообщает информационное агентство Anadolu Ajansi.

Помимо этого, президенты проведут мероприятие по открытию Года культуры Турции и Венгрии 2024 года, объявленного по случаю столетия отношений между Венгрией и Турцией.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что на заседании Совета будет подписано соглашение об установлении приоритетного стратегического партнерства и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях между Турцией и Венгрией.

До этого президент Турции посещал Будапешт в конце августа этого года.