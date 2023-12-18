Шесть работников офиса в Орске госпитализировали с отравлением
Шесть человек госпитализировали из офисного здания «Мир» на проспекте Мира в Орске днем в понедельник, 18 декабря. У всех пострадавших имеются признаки отравления, сообщает «Урал56.Ру».
Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, предварительный диагноз пострадавших — «Токсическое действие нефтепродуктов». На месте работают спасатели, экологи и Росгвардия. Проводится эпидемиологическое расследование с отбором и исследованием проб воздуха закрытых помещений на санитарно-химические показатели.
По поручению региональной прокуратуры по факту отравления организована проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, пишет РИА «Оренбуржье».