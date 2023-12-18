В России выданы первые банковские карты «Защитник Отечества»

ПСБ и Фонд «Защитники Отечества» выдали ветеранам специальной военной операции первые совместные платежные карты.

Как рассказали в пресс-службе банка,участники и ветераны СВО могут использовать карту, в частности, для начисления пенсий и социальных пособий.

ПСБ позволяет получить на остаток по карте «Защитник Отечества» дополнительный доход до 4% или кешбэк до 4% от суммы покупок, а также кешбэк до 25% от партнеров банка — брендов продуктового ритейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий и бронирования, перевозчиков.

Старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова отметила, что поддержка участников, ветеранов СВО и их семей является приоритетной задачей для всего российского общества. «Ветераны, вернувшиеся с войны, получают все необходимое — социальные гарантии, адресную помощь, всестороннюю профессиональную медицинскую и психологическую поддержку. ПСБ совместно с Фондом стремится сделать больше для финансового благополучия наших бойцов», — добавила она.

На данном этапе ветеранам выданы 32 совместные платежные карты.