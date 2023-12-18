Путин заявил о недостаточной развитости производства роботов в РФ

Производство роботов в России пока не развито так, как того требует экономика. Об этом 18 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

«У нас, к сожалению, пока это (робототехника. — Ред.) не развито так, как нужно, так, как требует жизнь, как требует экономика. <...> Сферы применения [есть], мы просто еще не наработали, но они есть», — сказал российский лидер.

По словам президента, в числе сфер применения могут быть доставка, перемещение и транспортировка опасных грузов.

Ранее, 13 декабря, стало известно, что специалисты компании «Уникальные роботы», резидента «Сколково», работают над первым отечественным промышленный роботом-манипулятором. Он будет полностью состоять из комплектующих, производимых в нашей стране и сможет работать с грузами весом до 10 кг. Максимальный размер его механической руки составит 2 м.

До этого, в ноябре, в трех больницах Москвы в тестовом режиме начали работать роботы-помощники «робокошки». Они умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов, например, до лифта и в комнату отдыха, а по пути делиться полезными советами о поддержании своего здоровья.