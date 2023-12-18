Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Путин заявил о важности представления России в видеоиграх с привлекательной стороны
Мир
В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку
Общество
СК России подтвердил уголовное дело в отношении Акунина
Общество
Число пострадавших детей в результате ДТП с автобусом под Уфой возросло до 10
Общество
Путин упростил прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии
Политика
Лавров заявил о желании Запада «добить Россию»
Мир
Россия и Китай подтвердили планы углублять взаимовыгодное сотрудничество
Мир
Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций
Армия
ВСУ на донецком направлении потеряли до 190 военных за сутки
Армия
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Общество
Путин заявил о планах развития атомного ледокольного флота России
Общество
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ в два раза
Мир
FT сообщило о предложении Киеву заморозить конфликт и выдать это за победу
Мир
Лавров указал на предвзятость МВФ и Всемирного банка в пользу Украины
Экономика
Чернышенко заявил о планах увеличения товарооборота РФ с Китаем до $300 млрд

Путин заявил о недостаточной развитости производства роботов в РФ

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Производство роботов в России пока не развито так, как того требует экономика. Об этом 18 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

«У нас, к сожалению, пока это (робототехника. — Ред.) не развито так, как нужно, так, как требует жизнь, как требует экономика. <...> Сферы применения [есть], мы просто еще не наработали, но они есть», — сказал российский лидер.

По словам президента, в числе сфер применения могут быть доставка, перемещение и транспортировка опасных грузов.

Манипуляция со знанием: российская роборука будет шить спецодежду
Сможет ли разработка из отечественных комплектующих заменить иностранные аналоги

Ранее, 13 декабря, стало известно, что специалисты компании «Уникальные роботы», резидента «Сколково», работают над первым отечественным промышленный роботом-манипулятором. Он будет полностью состоять из комплектующих, производимых в нашей стране и сможет работать с грузами весом до 10 кг. Максимальный размер его механической руки составит 2 м.

До этого, в ноябре, в трех больницах Москвы в тестовом режиме начали работать роботы-помощники «робокошки». Они умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов, например, до лифта и в комнату отдыха, а по пути делиться полезными советами о поддержании своего здоровья.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023