Экс-бойцам ЧВК вручили удостоверения ветеранов боевых действий

Бывшим сотрудникам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в понедельник, 18 декабря, вручили удостоверения ветеранов боевых действий.

«Мы являемся той структурой, которая взаимодействует и с Министерством обороны, и с частной военной компанией. Мы собираем все документы. По требованию Министерства обороны мы их оформляем правильно, помогаем дособирать. Привозим в Министерство обороны, там создана специальная комиссия. Она рассматривает документы и выдает удостоверения», — рассказала глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

По ее словам, те, кто может приехать в Москву, в этот день получают лично это удостоверение, остальные на днях уже передали в субъекты России. Их вручат в офисах филиала фонда или же привезут в личном порядке домой, добавила Цивилева.

Депутат Государственной думы РФ Владимир Шаманов отметил, что удостоверение ветерана боевых действий на данный момент является одним из главных документов тех людей, которым его вручили.

Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» подчеркнул, что, несмотря на ряд имеющихся проблем, сотрудники частных военных компаний имеют право на все социальные льготы и на любую форму господдержки, которой пользуются другие участники боевых действий. Доброволец Сергей Соболев, задавший главе государства вопрос о предоставлении удостоверения ветерана боевых действий сотрудникам ЧВК, рассказал, что неоднократно обращался в различные органы, чтобы ему предоставили удостоверение ветерана, однако ему везде отказали.