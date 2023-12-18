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Экс-бойцам ЧВК вручили удостоверения ветеранов боевых действий

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Фото: скриншот
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Бывшим сотрудникам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в понедельник, 18 декабря, вручили удостоверения ветеранов боевых действий.

«Мы являемся той структурой, которая взаимодействует и с Министерством обороны, и с частной военной компанией. Мы собираем все документы. По требованию Министерства обороны мы их оформляем правильно, помогаем дособирать. Привозим в Министерство обороны, там создана специальная комиссия. Она рассматривает документы и выдает удостоверения», — рассказала глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

По ее словам, те, кто может приехать в Москву, в этот день получают лично это удостоверение, остальные на днях уже передали в субъекты России. Их вручат в офисах филиала фонда или же привезут в личном порядке домой, добавила Цивилева.

Депутат Государственной думы РФ Владимир Шаманов отметил, что удостоверение ветерана боевых действий на данный момент является одним из главных документов тех людей, которым его вручили.

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Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» подчеркнул, что, несмотря на ряд имеющихся проблем, сотрудники частных военных компаний имеют право на все социальные льготы и на любую форму господдержки, которой пользуются другие участники боевых действий. Доброволец Сергей Соболев, задавший главе государства вопрос о предоставлении удостоверения ветерана боевых действий сотрудникам ЧВК, рассказал, что неоднократно обращался в различные органы, чтобы ему предоставили удостоверение ветерана, однако ему везде отказали.

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