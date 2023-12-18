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Решетников призвал увеличить мощность Фабрики проектного финансирования

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Объем инвестиций, поддержанных Фабрикой проектного финансирования, на сегодняшний день составляет 1,5 трлн рублей. Минэк считает, что необходимо вернуться к данному инструменту и существенно увеличить его мощность, заявил 18 декабря министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Сейчас, чтобы нам не остановить инвестиционный процесс, и чтобы к моменту снижения процентных ставок, ключевых ставок у нас были развернутые проекты, и мы не потеряли время, конечно, по мнению Министерства экономики, нужно вернуться к этому инструменту (Фабрике проектного финансирования. — Ред.) и существенно увеличить его мощность и существенно увеличить объем процентного риска, который именно в реальном секторе экономики <…> на себя федеральный бюджет может и должен взять», — сказал он в ходе заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».

Решетников напомнил, что Фабрика проектного финансирования является механизмом, позволяющим развиваться в условиях высоких процентных ставок.

В ходе заседания также было обсуждено общее состояние бюджетов субъектов РФ. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что в России за год вносится шесть-семь изменений в бюджетную классификацию. По его словам, это не обеспечивает предсказуемость для регионов.

Первый заместитель министра финансов Леонид Горнин также рассказал о результатах исполнения бюджета. Он отметил, что у большинства субъектов РФ положительная динамика по налоговым доходам: темп роста на сегодняшний день составляет более 15%.

Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в течение года шла совместная с Минфином и Минтрудом активная работа по поддержанию заработной платы в бюджетных сферах на уровне, предусмотренном указами президента РФ.

«В этом году на основании ежеквартального мониторинга правительством было выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета бюджетам отдельных регионов на указанные цели», — указал он.

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Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин сообщил, что новые регионы в 2023 году заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей. По словам главы государства, ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1 трлн рублей на развитие этих регионов и их постепенное вхождение в экономическую, социальную жизнь России.

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