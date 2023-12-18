Глава Евросовета назвал дату саммита ЕС по помощи Украине

Внеочередной саммит Евросоюза (ЕС) по вопросу, в частности, согласования финансовой помощи Украине в размере €50 млрд, состоится 1 февраля 2024 года, сообщил 18 декабря глава Евросовета Шарль Мишель в ходе пресс-конференции.

«1 февраля состоится специальный саммит для обсуждения финансовых вопросов, вопросов многолетнего бюджета», — отметил он.

Мишель напомнил, что финансировать Украину готовы 26 из 27 стран объединения.

«На этом саммите будет попытка уговорить 27-го члена Евросовета единогласно утвердить финансирование для выполнения обязательств перед Украиной», — подчеркнул он.

15 декабря на европейском саммите по оказанию помощи Киеву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года.

После этого итальянская газета La Repubblica отметила, что без финансирования со стороны США и Евросоюза Украина рискует обанкротиться к марту 2024 года, поэтому вето Венгрии на бюджетную помощь Киеву может вызвать разрушительные последствия. По прогнозам ЕС, а также самого Киева, в случае отсутствия поддержки 1 марта станет «днем краха» украинского государства, сообщает газета.

Затем посол Литвы в Европейском союзе Арнольдас Пранцкявичус намекнул, что Венгрии следует выйти из объединения из-за ее позиции по Украине. Пранцкявичус не указал на Венгрию напрямую, однако уточнил, что говорит о государстве, которое наложило вето на выделение Украине €50 млрд.

Дипломат отметил, что если эта страна не готова изменить свою позицию, у нее «есть только одно правильное решение — уйти».