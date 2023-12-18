В Петербурге завершился образовательный марафон «Безопасная цифра»

С 15 по 16 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге проходил образовательный марафон «Безопасная цифра», организованный Альянсом по защите детей в цифровой среде при поддержке Администрации Санкт-Петербурга. Серию мероприятий посетили сотни детей, родителей и педагогов, для которых была подготовлена насыщенная программа: киберурок, ИТ-квиз, тематические мастер-классы, круглые столы и семинары, посвященные правилам безопасного поведения в интернете.

«Мы видим, что взрослые и дети все чаще интересуются темой безопасности в цифровой среде, и стараемся предоставить им не только знания, но и практические инструменты для борьбы с киберугрозами. Именно в таком формате практикума прошел образовательный марафон Альянса в Санкт-Петербурге. Программа мероприятий вызвала большой интерес у жителей города – детей, родителей и учителей. Хочу выразить благодарность всем, кто принял участие в организации марафона – вместе мы способствуем формированию безопасного цифрового будущего», – отметила Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.

Одним из главных событий марафона стала презентация флагманского проекта Альянса – образовательного портала по цифровой безопасности «ЦИФРАтека. Библиотека практических знаний». На новой платформе в открытом доступе размещена информация об угрозах в интернете и советы, как с ними бороться. Первые темы для портала были выбраны на основе наиболее часто задаваемых вопросов о цифровой безопасности в поиске Яндекса. Это помогло подобрать наиболее полезные темы, которые интересны пользователям. Так, самыми популярными стали вопросы про кибербуллинг (33%), зависимость от интернета (25%), игровую зависимость (21%) и мошенничество в сети (11%). Новый ресурс объединяет статьи экспертов, практические советы, онлайн-квизы и полезные сервисы для детей, родителей и учителей. Библиотека практических знаний уже доступна по адресу.

В рамках деловой программы марафона состоялось торжественное вручение наград победителям акции «Мастер цифрового общения» от коммуникационного сервиса Сферум, созданного технологической компанией VK при поддержке Минпросвещения и Минцифры, одного из участников проекта по созданию в России «Цифровой образовательной среды». Призы получили 9 педагогов и 6 образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Награды победителям вручили вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина и руководитель сервиса Сферум Рубен Акопов.

Двухдневный марафон был разделен на детско-юношеский и взрослый треки. Дети и подростки смогли принять участие в серии образовательных активностей: командная игра-квиз по развитию цифровых компетенций от фонда «Форотех», мастер-класс от команды Молодежного цифрового омбудсмена «Как не позволить манипулировать собой в Сети», мастер-класс «Лаборатории Касперского» «Защищаем данные на смартфонах. Практическое руководство» и мастер-класс VK по безопасному поведению в соцсетях.

Специальную программу для юных участников подготовило Движение Первых. Флагманским мероприятием марафона стал Киберурок, в рамках которого детям и подросткам рассказали об актуальных информационных угрозах, а также совместно с компанией «МегаФон» провели занимательные квесты на Платформе цифрового доверия – бесплатном образовательном ресурсе о безопасном поведении в интернете.

Для учителей и родителей были организованы круглые столы, мастер-классы и семинары на актуальные темы. Everland и билайн представили курс цифровой грамотности для незрячих детей и подростков, эксперты VK и «Лаборатории Касперского» рассказали участникам, как применять инструменты для родительского контроля в онлайновой среде, Яндекс провел семинар «Формирование цифровой культуры на уроках информатики». В рамках взрослого трека также были представлены результаты исследования «Технологии защиты детей в интернете», проведенного Альянсом по защите детей в цифровой среде совместно с «Ростелекомом» и компанией Mindsmith.

В заключительный день марафона впервые прошла актерская читка иммерсивного спектакля, посвящённого взаимодействию человека и технологий. По задумке режиссера – Елизаветы Кочетковой, зрители перенеслись в воображаемый зал суда, куда приходят жертвы киберпреступлений, и примерили на себя роли присяжных, которые вместе с судьей пытаются разобраться в нюансах каждого дела и вынести справедливый вердикт. Новый театральный проект, реализуемый Альянсом по защите детей в цифровой среде, вызвал большой интерес у аудитории – зрители смогли лично пообщаться с актерами и повлиять на развитие сценария. Премьера спектакля состоится в начале 2024 года.