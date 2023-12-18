В Госдуме рассказали о будущем разрушенной Каховской ГЭС

Как только Вооруженные силы (ВС) России отодвинут линию фронта, линию соприкосновения на достаточное расстояние, Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) будет восстановлена. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал в понедельник, 18 декабря.

Парламентарий отметил, что вся Херсонская область подлежит восстановлению, поэтому электроэнергия будет необходима.

«И хотя в целом в рамках общеэнергетической системы России недостатка в электроэнергии нет, эта плотина и все, что связано с выработкой электроэнергии, заслуживает восстановления, не только исходя из логики, связанной с восстановлением рабочих мест, но и исходя из необходимости дальнейшего наращивания производственных мощностей», — сказал Новиков в беседе с Lenta.Ru.

Ранее 18 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что возможность восстановить плотину Каховской ГЭС, которая была разрушена ракетными ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ), существует, в этом помогут современные технологии и сохранившиеся документы, сообщает телеканал «360».

По его словам, сегодня восстановить плотину можно гораздо быстрее, чем в советские времена. Для этого нужно будет провести геодезические замеры, техническое обследование оставшихся конструкций и после приступить к проектированию, сообщает телеканал «Звезда».

Сальдо напомнил, что с самого начала у плотины было два назначения — выработка электроэнергии и создание Каховского водохранилища. Для того чтобы она опять начала осуществлять первую задачу, нужно построить машинный зал и установить турбины.

Ранее в этот день Сальдо отметил, что разрушение Каховской ГЭС украинскими боевиками ― это «величайшее преступление», нарушившее экологическое равновесие в регионе.

он добавил, что перед ВСУ стояло конкретное задание: разрушить Каховскую ГЭС как транспортный узел, ракетные удары наносились в одно место долгое время, сообщается на сайте kp.ru.

В конце ноября губернатор Херсонской области также сообщал, что ликвидация основных последствий подтопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС завершена. Пострадавшим при подтоплении гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 млн рублей финансовой помощи.

До этого, в конце августа, на встрече с президентом России Владимиром Путиным Сальдо отмечал, что в Херсонской области восстановлены все коммуникации, разрушенные в результате прорыва Каховской гидроэлектростанции. По его словам, благодаря проделанной работе в область начали возвращаться люди.

Прорыв Каховской ГЭС произошел 6 июня. В результате совершенного украинскими националистами теракта начался неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Число пострадавших достигло 175, погибли 59 человек. Около 9 тыс. жителей были эвакуированы в безопасные места.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.