Врач рассказала о способах облегчить течение пневмонии

Пневмония — это большая группа разнородных по причинам заболеваний, главным проявлением которых является воспаление легочной ткани. Вызывают пневмонии разные инфекционные агенты — бактерии (преимущественно), вирусы и грибы. О том, по каким симптомам можно распознать пневмонию «Известиям» 18 декабря рассказала врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова.

По ее словам, чтобы избежать перетекания болезни в тяжелое состояние, важно в первую очередь определиться с диагнозом и возбудителем, который послужил ее причиной.

«Для пневмонии характерны симптомы, похожие на ОРВИ — это повышение температуры тела, зачастую выше 38 градусов, острый кашель с отделением мокроты, одышка и/или боли в грудной клетке, связанные с дыханием. Часто вместе с этим беспокоит сильная слабость, выраженная потливость и ознобы. Тревожным в отношении развития пневмонии является появление этих симптомов «второй волной» после уже перенесенной вирусной инфекции, так как пневмонии могут «садиться на хвост» вирусной инфекции, воспользовавшись кратковременным снижением иммунитета человека», — рассказала Миронова.

По ее словам, самостоятельное назначение антибиотиков «заранее», прием их «для профилактики» не предотвращает развитие пневмонии и может лишь смазать картину, сделать ее сложно узнаваемой, что только навредит больному. Поэтому при наличии всех вышеперечисленных симптомов важно проконсультироваться с врачом, при необходимости сдать анализы крови и выполнить рентгенографию органов грудной клетки.

«По результатам дополнительного обследования при подтверждении пневмонии и ее бактериальной причины, потребуется грамотное назначение антибактериального препарата, чтобы уничтожить именно причиняющую вред легким бактерию. При вирусных пневмониях в зависимости от тяжести обычно предлагается или специфическое противовирусное лечение (в случае гриппа), тяжелые формы могут потребовать госпитализации», — добавила она.

В заключение терапевт отметила, что на всем протяжении болезни важно соблюдать назначения врача и постельный режим, не переносить ее «на ногах», пить достаточное количество жидкости, чтобы не допустить обезвоживания и повреждения почек. После нормализации температуры тела часто рекомендуется дыхательная гимнастика для ускорения восстановления легких, профилактики образования рубцов.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новой пандемии из-за микоплазменной инфекции в России нет. По ее словам, сейчас нет оснований предполагать, что данная инфекция станет полностью устойчивой к препаратам.

6 декабря, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал о симптоматике микоплазменной инфекции. Симптомами заболевания являются повышенная температура, заложенность носа и боль в горле. Однако определить микроплазменную инфекцию без лабораторных методов сложно, так как она может протекать у людей по-разному: в форме легкого заболевания верхних дыхательных путей или тяжелой пневмонии.

Роспотребнадзор заявил, что ведомство контролирует эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом пневмонии в Китае. В России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекции, однако в настоящее время в России не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в особенности появления более тяжелых форм инфекции, отметил 5 декабря Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.