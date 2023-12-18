Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ признали сокращение масштаба ряда операций на фоне снижения помощи
Мир
В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку
Общество
Львова-Белова сообщила о помощи 48 детям в воссоединении с семьями на Украине
Общество
Число пострадавших детей в результате ДТП с автобусом под Уфой возросло до 10
Общество
Путин приехал в ЦИК для подачи документов для участия в выборах
Экономика
Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца
Политика
Лавров заявил о желании Запада «добить Россию»
Мир
Россия и Китай подтвердили планы углублять взаимовыгодное сотрудничество
Спорт
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Армия
ВСУ на донецком направлении потеряли до 190 военных за сутки
Армия
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Общество
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ в два раза
Мир
FT сообщило о предложении Киеву «заморозить» конфликт и выдать это за победу
Мир
Лавров указал на предвзятость МВФ и Всемирного банка в пользу Украины
Экономика
Чернышенко заявил о планах увеличения товарооборота РФ с Китаем до $300 млрд

Врач рассказала о способах облегчить течение пневмонии

Врач Миронова: при пневмонии важно пить много жидкости
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пневмония — это большая группа разнородных по причинам заболеваний, главным проявлением которых является воспаление легочной ткани. Вызывают пневмонии разные инфекционные агенты — бактерии (преимущественно), вирусы и грибы. О том, по каким симптомам можно распознать пневмонию «Известиям» 18 декабря рассказала врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова.

По ее словам, чтобы избежать перетекания болезни в тяжелое состояние, важно в первую очередь определиться с диагнозом и возбудителем, который послужил ее причиной.

«Для пневмонии характерны симптомы, похожие на ОРВИ — это повышение температуры тела, зачастую выше 38 градусов, острый кашель с отделением мокроты, одышка и/или боли в грудной клетке, связанные с дыханием. Часто вместе с этим беспокоит сильная слабость, выраженная потливость и ознобы. Тревожным в отношении развития пневмонии является появление этих симптомов «второй волной» после уже перенесенной вирусной инфекции, так как пневмонии могут «садиться на хвост» вирусной инфекции, воспользовавшись кратковременным снижением иммунитета человека», — рассказала Миронова.

По ее словам, самостоятельное назначение антибиотиков «заранее», прием их «для профилактики» не предотвращает развитие пневмонии и может лишь смазать картину, сделать ее сложно узнаваемой, что только навредит больному. Поэтому при наличии всех вышеперечисленных симптомов важно проконсультироваться с врачом, при необходимости сдать анализы крови и выполнить рентгенографию органов грудной клетки.

«По результатам дополнительного обследования при подтверждении пневмонии и ее бактериальной причины, потребуется грамотное назначение антибактериального препарата, чтобы уничтожить именно причиняющую вред легким бактерию. При вирусных пневмониях в зависимости от тяжести обычно предлагается или специфическое противовирусное лечение (в случае гриппа), тяжелые формы могут потребовать госпитализации», — добавила она.

В заключение терапевт отметила, что на всем протяжении болезни важно соблюдать назначения врача и постельный режим, не переносить ее «на ногах», пить достаточное количество жидкости, чтобы не допустить обезвоживания и повреждения почек. После нормализации температуры тела часто рекомендуется дыхательная гимнастика для ускорения восстановления легких, профилактики образования рубцов.

«Пневмония при микоплазме развивается примерно в 20% случаев»
Фармаколог Альберт Болатчиев — о том, почему воспаление легких все чаще выявляют у детей и какие супербактерии могут привести к 10 млн смертей

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новой пандемии из-за микоплазменной инфекции в России нет. По ее словам, сейчас нет оснований предполагать, что данная инфекция станет полностью устойчивой к препаратам.

6 декабря, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал о симптоматике микоплазменной инфекции. Симптомами заболевания являются повышенная температура, заложенность носа и боль в горле. Однако определить микроплазменную инфекцию без лабораторных методов сложно, так как она может протекать у людей по-разному: в форме легкого заболевания верхних дыхательных путей или тяжелой пневмонии.

Роспотребнадзор заявил, что ведомство контролирует эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом пневмонии в Китае. В России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекции, однако в настоящее время в России не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в особенности появления более тяжелых форм инфекции, отметил 5 декабря Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023