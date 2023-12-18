В Петербурге возбудили дело после смерти мужчины от падения сосульки
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в результате падения наледи с крыши дома. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает главное следственное управление СК России по городу в Telergam-канале.
Отмечается, что дело возбудили по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти, выполняются иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в публикации.
Ведомство также обратилось к жителям и гостям города и предупредило о риске получения травм гражданами с наступлением холодного времени года. Помимо этого, ГСУ СК России по Санкт-Петербургу порекомендовало руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений принимать меры по регулярной очистке крыш и подведомственных территорий от снега и наледи.
Инцидент произошел ранее в этот день. Падение наледи произошло около 5 утра с 7-го этажа жилого дома. В этот момент мужчина 1992 года рождения находился у входа в магазин. Вскоре лежащего головой в сугробе человека обнаружил очевидец, после чего вызвал скорую помощь. При этом чистка карнизных свесов проводилась 16 декабря.