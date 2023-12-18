Залужный раскритиковал увольнение Зеленским всех областных военкомов
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о проблемах после решения президента страны Владимира Зеленского уволить областных военных комиссаров. Об этом военачальник заявил 18 декабря.
«Это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет. Процесс мобилизации просто нужно вернуть на те рамки, в которых они работали раньше», — приводит его слова газета «Украинская правда».
Залужный также отметил, что новый проект рекрутинга в ВСУ пока еще рано оценивать.
17 августа Зеленский подписал указ об увольнении областных военкомов. Решение было принято по результатам проверки на коррупцию. Указом закрепляется решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 11 августа. Тогда украинский лидер заявил, что поручил Залужному назначить на эти должности военных, принимавших участие в боевых действиях.
До этого, 1 августа, офис генерального прокурора Украины сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном обогащении против военного комиссара Днепропетровской области.
В конце июля суд Киева арестовал бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен ($4,1 млн). Его подозревают в незаконном обогащении, неявке на службу и уклонении от военной службы во время всеобщей мобилизации.