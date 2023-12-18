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Более 20 участников драки у «Садовода» выдворят из России

Арестованы более 50 участников потасовки у «Садовода», более 20 выдворят из России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Люблинский районный суд Москвы назначил административный арест более 50 участникам потасовки около рынка «Садовод» за неподчинение сотрудникам полиции, более 20 выдворят из России. Об этом 18 декабря говорится в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

«Люблинский районный суд города Москвы рассмотрел административные дела в отношении 73 участников драки на рынке «Садовод» 15 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Виновными в неповиновении полицейским признан 51 человек, они арестованы.

«22 человека признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 18.8, ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ, отправлены в центр временного содержания иностранных граждан», — уточнили в суде.

МВД России 16 декабря сообщило о задержании 82 человек после массовой потасовки у «Садовода». Сначала 21-летний водитель при проверке документов не подчинился требованиям инспектора ДПС, попытался скрыться и протащил полицейского на капоте несколько метров. Затем он вышел из автомобиля и несколько раз ударил правоохранителя.

Во время задержания у него произошел приступ эпилепсии. Пока полицейские пытались оказать мужчине помощь, к ним подошла группа агрессивно настроенных граждан. Они попытались оттеснить полицейских от задержанного, повредили ножом колесо служебной машины.

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Возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Водитель задержан, до 16 февраля 2024 года он будет находиться под арестом. Фигурант своей вины не признал.

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