Более 20 участников драки у «Садовода» выдворят из России
Люблинский районный суд Москвы назначил административный арест более 50 участникам потасовки около рынка «Садовод» за неподчинение сотрудникам полиции, более 20 выдворят из России. Об этом 18 декабря говорится в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.
«Люблинский районный суд города Москвы рассмотрел административные дела в отношении 73 участников драки на рынке «Садовод» 15 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.
Виновными в неповиновении полицейским признан 51 человек, они арестованы.
«22 человека признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 18.8, ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ, отправлены в центр временного содержания иностранных граждан», — уточнили в суде.
МВД России 16 декабря сообщило о задержании 82 человек после массовой потасовки у «Садовода». Сначала 21-летний водитель при проверке документов не подчинился требованиям инспектора ДПС, попытался скрыться и протащил полицейского на капоте несколько метров. Затем он вышел из автомобиля и несколько раз ударил правоохранителя.
Во время задержания у него произошел приступ эпилепсии. Пока полицейские пытались оказать мужчине помощь, к ним подошла группа агрессивно настроенных граждан. Они попытались оттеснить полицейских от задержанного, повредили ножом колесо служебной машины.
Возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).
Водитель задержан, до 16 февраля 2024 года он будет находиться под арестом. Фигурант своей вины не признал.