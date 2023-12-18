Школьный автобус насмерть сбил косулю в Омской области
Школьный автобус столкнулся с косулей в Кировском округе Омска. В результате аварии животное погибло, сообщает ИА «Омскрегион» в понедельник, 18 декабря.
Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 10:00. Школьный автобус Higer под управлением мужчины сбил косулю, которая неожиданно выбежала на проезжую часть.
В момент происшествия в салоне находились 29 детей, их везли в Большереченский зоопарк. Кроме косули в ДТП никто не пострадал. После аварии автобус отправился в место назначения.
Проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ и аварий с детьми.