С 31 декабря по 8 января в «Этномире» пройдут новогодние каникулы

В Новый год, на Рождество и во время январских каникул - с 30 декабря по 8 января - в крупнейшем этнографическом парке-музее России «Этномир» можно познакомиться с праздничными традициями народов мира и поучаствовать в зимних гуляниях.

С 31 декабря по 8 января в парке-музее будут выступать фольклорные коллективы, проводиться танцевальные и развлекательные шоу-программы, тематические мастер-классы, игры и квесты. Можно покататься с ледяной горки, поиграть в снежки, прогуляться в компании экскурсовода по этнодворам стран и континентов, встретиться с новогодними волшебниками около праздничной ёлки, провести вечер у костра, а еще - покататься на тройке лошадей или упряжке хаски, пройтись по лесу с динозаврами, пообщаться с котиками, жителями Этнофермы или даже потомками драконов - обитателями зоодома «Кобры-Мобры».

На интерактивных экскурсиях, которыми славится «Этномир», в эти дни речь идёт о том, как в разных странах принято отмечать Новый год – об обычаях и верованиях, кулинарных особенностях, символике, украшениях и нарядах. О том, как готовятся к торжеству и что значит этот праздник для людей по всему миру.

Гостей ждут более пятидесяти мастер-классов. На новогодних каникулах творческие занятия проводятся с утра до вечера: авторские елочные игрушки, обереги и аксессуары, восточный символ года — Дракон, русская народная Коза из лыка, расписные пряники и многое другое.

Для детей организуются игры и развлечения в компании персонажей из любимых сказок, мультфильмов и сериалов. В январские каникулы юным посетителям «Этномира» удастся встретиться и пообщаться с героями сразу четырех франшиз.

30 и 31 декабря, а также 4 января юных гостей ждут увлекательные квесты, мастер-классы и дискотеки от собак-космонавтов Белки и Стрелки, героев фильмов и сериалов анимационной студии «КиноАтис».

Откроют новый 2024 год 1 января и продолжат радовать 3 и 8 января «Турбозавры» - персонажи анимационного сериала о приключении динозавров-трансформеров. Вместе с героями студии «Карамель & Ко» дети научатся делать дино-короны, проходить испытания, которые под силу только настоящим драконам и получат шанс выиграть сувениры от Турбозавров.

2 и 6 января посетителей ждут встречи с героинями анимационного сериала «Царевны» от «СТС Медиа» и кинокомпании «СТВ». Юные волшебницы покажут и расскажут, как делают открытки и танцуют в школе Дивногорья. У поклонников мультсериала будет шанс поучаствовать в викторине и получить дипломы или выиграть призы.

5 и 7 января дарить тепло и улыбки гостям парка-музея будут Коржик, Карамелька и Компот. Каждый посетитель сможет сфотографироваться и поиграть с героями мультсериала «Три кота» от «СТС Медиа», научиться делать творческие шедевры из пластилина или даже получить классный презент.

Каждый вечер январских каникул в кинозале Культурного центра Индии будут показывать любимые мультфильмы.

Насыщенная программа подготовлена для тех, кто приезжает в «Этномир» на Рождество, останавливаясь в этноотелях парка.

В Сочельник запланирована встреча с любимыми сказочными героями — они приглашают всех поучаствовать в праздничном квесте: побывать в гостях у Бабы Яги, помочь Лешему не заблудиться в трех соснах, а Василисе Прекрасной — найти Царевича. Встреча Рождества традиционно пройдет у большого костра с песнями, танцами, угощениями. А сразу после пройдут обрядовые гадания в избах этнодвора «Музей русской печи».