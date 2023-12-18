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Шарканский район Удмуртии установил рекорд по надоям

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В Шарканском районе Удмуртии достигли нового рекорда по надоям — 90 тыс. т молока, сообщил глава района Василий Муклин в своих социальных сетях. В декабре селяне радуют успехами в молочном производстве уже третий год подряд.

«6 декабря 2021 года достигли 70 тыс. т, 19 декабря 2022 года — 80 тыс. т. Сегодня, 18 декабря, сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства района вновь поставили очередной производственный рекорд по надою молока — 90 тыс. т», — сказал Муклин, его слова приводит ИА «Сусанин».

Как подчеркнул глава района, подобный рекорд является заслугой каждого работника сельского хозяйства: животноводов, операторов машинного доения, механизаторов и специалистов.

По мнению Муклина, благодаря совместным усилиям очередной рубеж в 100 тыс. тонн покорится жителям Шарканского района уже в ближайшей перспективе.

Ранее в декабре сообщалось, что доля незаконного оборота молочной продукции со старта маркировки уменьшилась вдвое. Интеграция системы с ФГИС «ВетИС» Россельхознадзора помогла снизить долю нарушений.

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