Лавров заявил о желании Запада «добить Россию»
Запад по-прежнему ставит перед собой задачу «добить Россию» и не намерен складывать оружие. Об этом 18 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.
«Остается у Запада эта задача. Периодически, по Фрейду, проскальзывает у политиков и европейских, и американских такое твердое намерение ни в коем случае не сложить оружие, не опустить руки и добить Россию», — сказал он.
Лавров также отметил, что США и Великобритания должны знать о гранях, которые нельзя переходить в отношениях с Россией, если они хотят «отсидеться за океаном». Он добавил, что качественное наращивание летальных вооружениях в поставках на Украину не остается незамеченным.
Ранее в этот день Financial Times написала о «мольбах» президента Украины Владимира Зеленского на Западе о выделении помощи Киеву. Отмечалось, что украинский лидер вернулся из США почти ни с чем.
Накануне советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил в эфире Всеукраинского телемарафона, что в случае отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года Киев перейдет к «плану Б» и обратится к внутренним заимствованиям. Он выразил уверенность, что в любом случае «финансовая поддержка последует», но главным вопросом остается время ее предоставления.
До этого, 14 декабря, координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и не согласовав запрос о новом пакете военных поставок.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.