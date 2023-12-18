В Домодедово тепловоз снес застрявший на ж/д переезде «КамАЗ»
В подмосковном городе Домодедово тепловоз сбил «КамАЗ», застрявший на железнодорожном переезде. Об этом 18 декабря сообщило главное управление МВД России по Московской области, опубликовав кадры с места аварии в своем Telegram-канале.
ДТП произошло на железнодорожном переезде, расположенном на улице Корнеева. На записи видно, как несколько человек пытались сдвинуть с места застрявший на рельсах тягач. Однако это было безуспешно.
Мужчины отбежали от грузовика за несколько секунд до наезда на него тепловоза.
Грузовик и тепловоз получили повреждения. Пострадавших в результате инцидента нет, уточняет «Газета.Ru». Виновника аварии установит дознание.
Ранее, 7 декабря, пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в Северной Осетии, в результате чего два человека погибли. ДТП произошло в селе Эльхотово.