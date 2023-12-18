Лавров указал на предвзятость МВФ и Всемирного банка в пользу Украины
Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) отдают приоритет Украине и наносят этим ущерб всем остальным, заявил 18 декабря глава МИД России Сергей Лавров.
«То, как работают Всемирный банк и Международный валютный фонд на данном этапе, они работают с абсолютным приоритетом, уделяемым Украине, в ущерб всем остальным», — отметил министр в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
Накануне глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что если страны Запада не предоставят Украине финансовую помощь в течение ближайших месяцев, то она столкнется с гиперинфляцией.
Ранее в тот же день советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Киев в случае отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года перейдет к плану Б и обратится к внутренним заимствованиям.
До этого, 11 декабря, МВФ обновил сценарии развития ситуации на Украине, дав прогнозы по окончанию конфликта в стране. При базовом сценарии окончание конфликта прогнозируется в 2024 году, после чего экономику Украины ожидает рост в 2025–2026 годах. У позитивного сценария срок окончания боевых действий не указан. Негативный сценарий предполагает сохранение длительного и интенсивного характера конфликта до конца 2025 года. При нем ВВП Украины сократится на 5% в 2024 году.
7 декабря директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак заявила, что Украине потребуется внешнее финансирование на уровне $42 млрд в 2024 году. По ее словам, такая сумма нужна для поддержания фискальной и внешней стабильности. Помощь окажут США и другие члены G7, а также международные финансовые институты.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.