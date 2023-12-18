Прослушивающее устройство найдено в кабинете помощника главкома ВСУ Бушуева
В кабинете Константина Бушуева, личного помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, было найдено прослушивающее устройство. Об этом 18 декабря сообщило издание «Страна.ua».
«Прослушку также нашли в кабинете личного помощника главкома Залужного — Константина Бушуева», — рассказал портал в своем Telegram.
17 декабря появились сообщения, что в кабинете у Залужного обнаружили прослушивающие устройства. Отмечалось, что средства для слежки были изготовлены из элементов неустановленного образца, из-за чего исчезла возможность определить установщика.
Позже Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации. Представители ведомства заявили, что устройства для прослушки были обнаружены не в самом кабинете главнокомандующего украинской армией, а в одном из помещений, которое могло бы в будущем использоваться им для работы.
Издание «Страна.ua» рассказало, что обнаруженные в кабинете Залужного прослушивающие устройства могут иметь украинское происхождение. Поводом для этого стало заявление в Telegram-канале экс-замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая выразила мнение, что со «спецификой работы на ответственных государственных должностях» связано постоянное наблюдение.
18 декабря Залужный подтвердил, что в кабинете, который он должен был использовать, обнаружили прослушивающие устройства. Он отметил, что у него есть несколько мест, где он работает, в одном из них произошло обнаружение прослушки. Залужный добавил, что он давно не был в этом кабинете.
Главком ВСУ при этом расценил установку прослушивающего устройства в его кабинете как войну против него и отверг причастность к этому сотрудников генерального штаба украинских войск. Военачальник добавил, что ожидает результатов расследования инцидента.