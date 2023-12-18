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Первую в Крыму научную площадку для детей открыли в парке Симферополя

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Фото: vk.com/simadm
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В Симферополе в Детском парке появилась первая в Крыму научная площадка для детей. Ее оборудовали за 26,2 млн рублей. Работы проводились с 13 октября.

Как пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на республиканское правительство, площадках размером в 2 тыс. кв. м занимает участок между Аллеей пионеров-героев и спортивной школой.

Первые посетители оценили игровые объекты, почувствовали себя настоящими музыкантами, космонавтами, аграриями, метеорологами и даже океанологами.

Одновременно на площадке могут заниматься более 200 детей. Это своего рода музей под открытым небом, позволяющий детям через игру развиваться физически и интеллектуально, осваивать важные навыки, знакомиться с достижениями отечественной науки. Для этого на площадке организовали систему QR-кодов.

Агентство уточняет, проект «Научные детские площадки» реализуется в рамках инициативы Десятилетия науки и технологий по поручению Владимира Путина. Территорию капитально отремонтировали в рамках Соглашения между правительством Москвы и советом министров Крыма.

В начале сентября сообщалось, что в поселке городского типа Башмаково в Пензенской области появилась научная площадка «Космодром детства». Ее смонтировали в детском парке.

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