Больше 670 жителей Пскова обратились в травмпункт с начала декабря
С начала декабря 671 житель Пскова обратился в травмпункт в составе приемного покоя областной больницы. 245 человек получили травмы на улице.
По словам заведующего травмпунктом Вадима Букши, 211 человек получили переломы, 18 человек пожаловались на вывихи. Еще у 205 человек диагностировали ушибы. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Только за 17 декабря к медикам обратились 53 человека, 17 из них получили уличные травмы. Переломы диагностировали у 13 человек. Медики прогнозируют рост числа пострадавших при образовании гололедицы.
Станция скорой помощи Псковской области с 15 по 18 декабря получили 105 вызовов, связанных с падениями на улицах во всех муниципалитетах.
Ранее сообщалось, что за минувшие выходные больше 150 жителей Пензы получили уличные травмы. Жителям города рекомендовано выбирать устойчивую обувь с толстой подошвой и глубокими протекторами.