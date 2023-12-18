Неизвестные ограбили дом футболиста «Манчестер Сити» де Брюйне в Бельгии

Неизвестные ограбили дом полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне. Об этом 18 декабря сообщает HLN.

«Все перевернуто с ног на голову, поэтому пока не совсем понятно, чего именно не хватает. На первый взгляд кажется, что украдены в основном драгоценности», — приводит слова супруги футболиста Мишель Лакруа газета.

Ограбление произошло вечером, когда дома никого не было. Полицию вызвала жена футболиста. Сам де Брюйне находится на клубном чемпионате мира в Саудовской Аравии, говорится в материале.

«Расследование того, что именно произошло, продолжается. Судебно-медицинская лаборатория уже прибыла на место для расследования следов, после чего последуют камеральная и окрестная проверки», приводит сообщение городской прокуратуры издание.

Ранее, 8 декабря, был ограблен дом актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе. Тогда из его дома было похищено оружие. Группа неизвестных в лыжных масках ворвалась в дом, когда актера не было дома.

В начале сентября неизвестный ограбил квартиру актрисы Юлии Рутберг, пока сама артистка находилась на гастролях. В результате преступления преступник похитил денежные средства на общую сумму 2,4 млн рублей.