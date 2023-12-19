Путин участвует в расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляция
Президент России Владимир Путин во вторник, 19 декабря, принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС РФ в текущем году и задачам на 2024 год. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Мероприятие является традиционным для конца года.
Также ожидается выступление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
17 октября глава Минобороны заявлял, что оснащенность российских армии и флота поддерживается на уровне, гарантирующем адекватный ответ на любые угрозы для страны. По его словам, российская система противовоздушной обороны защищает небо столицы и других городов, в которых расположены критически важные для экономики страны объекты.