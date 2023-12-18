Спецборт МЧС России с 73 эвакуированными россиянами вылетел из Каира в Москву
Спецборт Ил-76 МЧС РФ вылетел из Каира в Москву. Как сообщили 13 декабря в ведомстве, самолет доставит на родину 73 эвакуированных россиянина и членов их семей, из них 45 детей.
Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах».
До этого, 10 декабря, спецборт МЧС РФ совершил 11-й спецрейс, доставив в Москву эвакуированных граждан РФ и членов их семей.
Ранее, 5 декабря, самолет Ил-76 МЧС России доставил еще 120 эвакуируемых из Газы граждан РФ и членов их семей на родину. Накануне они были эвакуированы через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». В ведомстве уточняли, что среди них 30 детей.
До этого, 3 декабря, в оперативный штаб МЧС РФ в Каире прибыла новая группа россиян, эвакуированных из анклава. Один из граждан выразил благодарность за оказанную им помощь. На следующий день самолет с ними вылетел в Москву.
Эвакуация россиян и их родственников из сектора Газа возобновилась 2 декабря, о чем сообщили в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации. Отмечалось, что процесс идет на фоне возобновившихся боевых действий и осложняется высокой интенсивностью ударов, которые израильская армия наносит по всей территории сектора Газа, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах». Известно, что на 1 декабря эвакуации из анклава ожидали порядка 200 человек из российского списка.
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