В Астраханской области за выходные задержали 19 пьяных водителей
За минувшие выходные 19 нетрезвых водителей остановили в Астраханской области. Об этом сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на региональное управление МВД.
Традиционные рейды проводились с вечера пятницы до ночи воскресенья. По данным правоохранительных органов, пять человек привлечены к ответственности за вождение в пьяном виде. Еще 14 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Им грозит до двух лет лишения водительского удостоверения и штрафы на общую сумму 570 тыс. рублей.
Трое водителей сели за руль пьяными повторно. Им грозит уголовная ответственность.
Всего за выходные к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения привлекли 1,32 тыс. автомобилистов и пешеходов.
В Татарстане в ночь на 18 декабря водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил столкновение с попутным грузовиком. Пассажирка легковушки погибла. По данным МВД, мужчина находился за рулем «Лады» в нетрезвом состоянии.