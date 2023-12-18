Заявление руководителя главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилла Буданова о сотрудничестве с силами спецопераций США показывает, что Украина не является суверенной страной. Об этом 18 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Буданов, по-моему, совсем не скрывая, <...> откровенно признал, что он работает с руководством американских сил специальных операций. Была информация о том, что при Вооруженных силах Украины созданы специальные подразделения — номер пять и номер шесть, по-моему, для тесной координации с ЦРУ и с MI-6 — британской внешней разведкой. Все это, безусловно, показывает, что Украина — несуверенная страна, что ею манипулируют, ее используют», — отметил Лавров.

Ранее в этот день Financial Times написала о «мольбах» президента Украины Владимира Зеленского на Западе о выделении помощи Киеву. Отмечалось, что украинский лидер вернулся из США почти ни с чем.

Накануне советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил в эфире Всеукраинского телемарафона, что в случае отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года Киев перейдет к «плану Б» и обратится к внутренним заимствованиям. Он выразил уверенность, что в любом случае «финансовая поддержка последует», но главным вопросом остается время ее предоставления.

Комментируя его заявления, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил киевским властям «сразу переходить к «плану Г» и «оставить украинский народ в покое».

До этого, 14 декабря, координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и не согласовав запрос о новом пакете военных поставок.

10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.