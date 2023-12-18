Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ признали сокращение масштаба ряда операций на фоне снижения помощи
Мир
В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку
Общество
Львова-Белова сообщила о помощи 48 детям в воссоединении с семьями на Украине
Общество
Число пострадавших детей в результате ДТП с автобусом под Уфой возросло до 10
Происшествия
На юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 4,4
Экономика
Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца
Спорт
Клуб Захаряна «Реал Сосьедад» сыграет с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов
Общество
Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко
Спорт
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Армия
ВСУ на донецком направлении потеряли до 190 военных за сутки
Армия
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Общество
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ в два раза
Общество
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым по делу о хищении
Мир
Лавров назвал ложью заявления Запада об интересе в развитии глобальных Юга и Востока
Мир
В Кремле заявили о внимании к итогам парламентских выборов в Сербии

Винер назвала позором участие России в международных турнирах без флага и гимна

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские гимнастки никогда не станут выступать на соревнованиях без своих гимна и флага. Об этом 18 декабря заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер.

«Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — сказала она ТАСС.

По ее словам, российским гимнасткам на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже пришлось бы соблюдать слишком много ограничений.

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики», — отметила Винер.

Негибкое решение: почему гимнастов от РФ не допустят до международных стартов
При этом российские делегаты продолжают участвовать в решении вопросов на площадке FIG

Ранее, 1 декабря, генассамблея Европейского гимнастического союза проголосовала против возвращения россиян и белорусов к участию в международных турнирах в 2024 году. Организация не стала следовать более мягкому решению Международной федерации гимнастики (FIG).

До этого, 9 ноября, FIG опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Согласно требованиям, гимнасты не могут участвовать в командных дисциплинах. Допускаться будут только те спортсмены, которые не выражали одобрение специальной военной операции на Украине. Также FIG потребовала, чтобы спортсмены направляли платную заявку на английском языке за 60 дней до начала соревнований.

19 октября Винер отказалась участвовать в соревнованиях без гимна, флага и зрителей. Она назвала оскорблением указанные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским спортсменам.

В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. До этого, в феврале прошлого года, комитет ввел запрет на участие граждан РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023