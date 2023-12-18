Винер назвала позором участие России в международных турнирах без флага и гимна

Российские гимнастки никогда не станут выступать на соревнованиях без своих гимна и флага. Об этом 18 декабря заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер.

«Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — сказала она ТАСС.

По ее словам, российским гимнасткам на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже пришлось бы соблюдать слишком много ограничений.

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики», — отметила Винер.

Ранее, 1 декабря, генассамблея Европейского гимнастического союза проголосовала против возвращения россиян и белорусов к участию в международных турнирах в 2024 году. Организация не стала следовать более мягкому решению Международной федерации гимнастики (FIG).

До этого, 9 ноября, FIG опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Согласно требованиям, гимнасты не могут участвовать в командных дисциплинах. Допускаться будут только те спортсмены, которые не выражали одобрение специальной военной операции на Украине. Также FIG потребовала, чтобы спортсмены направляли платную заявку на английском языке за 60 дней до начала соревнований.

19 октября Винер отказалась участвовать в соревнованиях без гимна, флага и зрителей. Она назвала оскорблением указанные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским спортсменам.

В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. До этого, в феврале прошлого года, комитет ввел запрет на участие граждан РФ.