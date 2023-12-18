Музей в Париже убрал восковую фигуру Депардье из-за критики актера

Музей восковых фигур в Париже убрал из выставочного зала восковую статую актера Жерара Депардье после негативной реакции посетителей. Об этом 18 декабря сообщает агентство France-Presse со ссылкой на дирекцию музея.

«В понедельник (18 декабря. — Ред.) статую Жерара Депардье убрали из экскурсионного маршрута парижского музея Гревен», — отмечает СМИ.

В музее пояснили, что после того, как актер попал в поле зрения СМИ в связи со скандальной ситуацией, посетители музея стали оставлять о нем отрицательные комментарии «проходя перед восковой фигурой актера, а также в социальных сетях» учреждения культуры.

До этого, 14 декабря, стало известно, что французская актриса Эммануэль Дебевер, обвинившая Депардье в сексуальном насилии, покончила с собой. Прокуратура Парижа решила начать расследование вероятных причин смерти. При жизни Дебевер публично заявляла, что актер позволял себе домогательства в ее адрес прямо в кадре. Так, якобы успокаивая молодую актрису, он засунул руку ей под юбку.

На следующий день министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что Депардье позорит Францию своим поведением. По ее мнению, позор на страну навлекают сексистские высказывания артиста о женщинах. Она также добавила, что дисциплинарная процедура намерена лишить актера орден Почетного легиона. После, 16 декабря, Депардье передал свою награду в распоряжение ведомства.

Впервые 74-летнего актера обвинили в сексуальном насилии еще в апреле. Тогда о непристойном поведении Депардье заявили сразу 13 женщин, актрис, статистов и гримеров.